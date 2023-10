Ok. godz. 20. policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w Jelczu-Laskowicach, gdzie miała miejsce domowa awantura. Jak powiedziała PAP asp. sztab. Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, "na miejscu policjanci ustalili, że 70-letni mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu wszczął wobec żony awanturę domową, podczas której groził jej wysadzeniem mieszkania".

Groził wysadzeniem mieszkania

Mężczyzna jeszcze przed przyjazdem policji zamknął się w pokoju, gdzie znajdowała się 2-kilogramowa butla z gazem, którą rozszczelnił. Dzięki szybkim działaniom podjętym przez policjantów, którzy poprzez wejście do sypialni przez okno balkonowe, mężczyzna został szybko zatrzymany i nie udało mu się odpalić tej butli - powiedziała policjantka.

Po interwencji przeprowadzono badania, z których wynikło, że mężczyzna był pijany. Miał niemal 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, usłyszał już zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, toczy się też postępowanie dotyczące znęcania nad żoną.

Policjanci celem nie dopuszczenia do eskalacji przemocy zastosowali wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia, oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, który obowiązuje przez najbliższe 14 dni - powiedziała asp. sztab. Polerowicz.

Za dokonane przestępstwa 70-letniemu mieszkańcowi Jelcza-Laskowic grozi nawet 8 lat więzienia.

autor: Michał Torz