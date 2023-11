W poniedziałek zachmurzenie będzie duże, szczególnie na północy, tam też przelotne opady deszczu, a na Wybrzeżu możliwe burze. W południowej połowie kraju więcej słońca, większe przejaśnienia i okresami rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, najcieplej na południowym zachodzie - poinformowała PAP Anna Woźniak, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h. Na południu i północy kraju powieje do 60 km/h, na Wybrzeżu prędkość porywów wyniesie do 75 km/h.

Prognoza pogody na noc

Noc z poniedziałku na wtorek na południu i południowym wschodzie przeważnie pogodna. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na południu kraju do 8 na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat, głównie na Podhalu, temperatura może spaść do około zera.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywistym. Na Wybrzeżu powieje z prędkością do 70 km/ h z południowego zachodu.

Nadciąga jesienna pogoda

W kolejnych dniach synoptycy spodziewają się typowo jesiennej pogody, czyli z deszczem i wiatrem.=