W sieci i mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań zorzy polarnej rozświetlającej niebo. Przed dwie ostatnie noce z rzędu była widoczna zarówno na Pomorzu, jak i w południowych regionach kraju – m.in. na Podkarpaciu i w Małopolsce. Niebo wypełniło się odcieniami różu, fioletu i czerwieni w wielu regionach kraju. Czy w najbliższych dniach też będzie zorza polarna nad Polską?

Zorza polarna nad Polską. Kiedy jeszcze będzie widoczna?

W najbliższych dniach pogoda słoneczna ma się nieco uspokoić, ale nie musi to oznaczać, że w najbliższym czasie nie będzie szansy na zobaczenie zorzy polarnej.

Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej NOAA monitoruje na bieżąco wpływy tzw. koronalnych wyrzutów masy (CME) i szybkiego strumienia z dziury koronalnej (CH HSS), które pozwalają zaobserwować zorze polarną. Według obecnych prognoz, choć pogoda kosmiczna w najbliższych dniach ma się nieco uspokoić, to wiele wskazuje na to, że około 8 listopada do Ziemi dotrze inny strumień materii ze Słońca.

Istotnym czynnikiem przy obserwacji zórz jest także pogoda. Obserwacji zorzy polarnej nie sprzyja zachmurzenie i opady deszczu.

Burza geomagnetyczna a zorze polarne

Ostatnio widziane w naszym kraju zorze polarne to skutek dotarcia do atmosfery wiatru słonecznego. Ze względu na zwiększoną aktywność geomagnetyczną wydano ostrzeżenie przed burzą geomagnetyczną.

Z związku z tym niewykluczone były zakłócenia działania systemów komunikacyjnych i operacji statków kosmicznych. Podczas burz geometrycznych o największym nasileniu możliwe są rozległe przerwy w dostawie prądu i awarie systemów komunikacyjnych.