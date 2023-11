Policja informuje, że wobec 17-latka zastosowano dozór policyjny. Ma też zakaz zbliżania się do 12-latka. Nieletniemu za to, czego się dopuścił, grozi kara do trzech lat więzienia.

12-latek pobity. W sieci krąży nagranie

Do zdarzenia doszło w miejscowości Michałowice niedaleko Krakowa w województwie małopolskim. 17-latek brutalnie pobił o pięć lat młodszego od siebie chłopca. W sieci pojawiło się nagranie z napaści, dzięki temu, sprawa wyszła na jaw.

Opublikowany film z pobicia obrazuje całe zajście. Widać na nim, jak napastnik bije i upokorza swoją ofiarę. "Co ty k**wa ze mną zaczynasz" - krzyczał. 17-latek znęcał się nad chłopcem. Kazał mu klęczeć i całować jego buty. Kopnął go też w twarz. Sprawa nie jest świeża. 12-letni chłopiec został pobity 19 października.

Zatrzymanie sprawcy

Jak podaje Radio ZET, funkcjonariusze policji dość szybko dotarli do pobitego chłopca. Nastoletni agresor został zatrzymany przez mundurowych, po tym jak rodzice pobitego chłopca złożyli zawiadomienie na policję.