"Dzisiaj rano w zakładzie produkcyjnym Orlen w Płocku doszło do krótkotrwałego pożaru zbiornika z surowcem do produkcji asfaltów. Dzięki błyskawicznej akcji zakładowej straży pożarnej oraz innych służb koncernu, pożar został natychmiast ugaszony" - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Orlenu.

Reklama

W pożarze nikt nie ucierpiał

Jak podkreślono w informacji, "w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał i nie miało ono wpływu na środowisko". "Produkcja asfaltów została chwilowo wstrzymana do czasu potwierdzenia sprawności infrastruktury. Natomiast pozostałe instalacje na terenie zakładu pracują normalnie" - zaznaczył koncern.

Zakład produkcyjny Orlenu w Płocku to największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. Obejmuje on także instalacje spółki zależnej Orlen Asfalt. To jeden z największych w Polsce i w Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni.

Reklama

Orlen Asfalt w ramach segmentu asfaltowego Grupy Orlen, dostarcza produkty z pięciu ośrodków produkcyjnych, znajdujących się w Polsce - oprócz Płocka, także w Trzebini, a także w Czechach - Pardubicach i Litvinowie oraz na Litwie - w Możejkach.