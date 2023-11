W czwartek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozpocznie się proces odwoławczy Stefana Wilmonta.

W trakcie procesu o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, mężczyzna podrabiał pisma procesowe podszywając się za Piotra Adamowicza i prokurator, Agnieszkę Nickel-Rogowską.

Miał bezprawnie podpisać się pod dwoma dokumentami

Jak przekazał rzecznik Sądu Okręgowego ds. karnych sędzia Tomasz Adamski, zabójca prezydenta Gdańska w lipcu 2022 roku napisał do Sądu Okręgowego pismo o wycofanie aktu oskarżenia skierowanego przeciwko niemu i uchylenie tymczasowego aresztowania. - Sporządził to pismo w całości własnoręcznie oraz podpisał się pod nim za prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Agnieszkę Nickel-Rogowską - podał sędzia.

Ponadto Wilmont we wniosku również z lipca 2022 roku do Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się o uchylenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego, a pod pismem podpisał się za posła na Sejm Piotra Adamowicza (brata zamordowanego Pawła Adamowicza).

Następnie obu dokumentów oskarżony użył przed sądem.

Stefan Wilmont skazany na "sto stawek dziennych grzywny"

Sędzia Adamski podał, że wyrok w tej sprawie zapadł pod koniec maja bieżącego roku - Stefan W. został skazany na karę stu stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej w kwocie 10 złotych- wyjaśnił.

Od nieprawomocnego wyroku apelację złożyli prokurator i obrońca Wilmonta.

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się też we wrześniu proces przeciwko niemu za naruszenie przez niego nietykalności cielesnej policjanta podczas rozprawy przed sądem. W kwietniu 2022 r. na sali sądowej zerwał pilnującemu go funkcjonariuszowi pagon z munduru. Stało się to podczas przesłuchania jednego ze świadków w sprawie zabójstwa Adamowicza.

Natomiast w połowie stycznia przyszłego roku rozpocznie się rozprawa odwoławcza w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku dotycząca zabójstwa Pawła Adamowicza.

Stefan Wilmont śmiertelnie ranił nożem Pawła Adamowicza

W styczniu 2019 roku podczas koncertu WOŚP wówczas 27-letni Stefan Wilmont wbiegł na scenę z nożem i śmiertelnie ranił prezydenta Gdańska. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał go za winnego zabójstwa Pawła Adamowicza, a także ataku i gróźb wobec konferansjera, za co otrzymał karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd zdecydował, że między innymi z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie sprawą opinii publicznej, można upublicznić dane zabójcy.