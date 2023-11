Okres adwentu dla wielu osób wierzących jest czasem przygotowania do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Data jego rozpoczęcia jest uzależniona od kalendarza liturgicznego, a początki świętowania sięgają aż IV wieku. Skąd pochodzi nazwa "adwent" i kiedy zaczyna się on w tym roku? Wyjaśniamy!

Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia

Co to jest adwent? Słowo "adwent" pochodzi z języka greckiego i oznacza "przyjście" lub "nadejście", co bardzo dobrze opisuje okres czterotygodniowego okresu, który poprzedza Boże Narodzenie i symboliczne narodziny Chrystusa. Adwent rozpoczyna też nowy rok liturgiczny w kościele katolickim.

Kiedy zaczyna się adwent i ile trwa?

Początek tego ważnego dla chrześcijan czasu w kalendarzu kościelnym najczęściej wypada w ostatnią niedzielę listopada lub jedną z pierwszych niedziel grudnia. Może zatem trwać od 22 do 28 dni. W tym roku adwent rozpocznie się 3 grudnia i potrwa aż do Wigilii, 24 grudnia.

Symbole adwentu – wieniec i roraty

Nieodłącznym symbolem adwentu jest wieniec z czterema świecami, które zapala się w każdą niedzielę adwentową. Pierwsza świeca symbolizuje nadzieję, druga pokój, trzecia radość, a czwarta miłość. Mają one nawet swoje nazwy. To odpowiednio świeca proroka, Betlejem, pasterzy i aniołów. Z kolei wieniec nawiązuje do wspólnoty kościoła.

W trakcie radosnego oczekiwania na narodziny Chrystusa wierni uczestniczą w porannych nabożeństwach – tzw. roratach ku czci Maryi Panny, która przyjęła radosną nowinę od archanioła Gabriela. Wierni przychodzą na roraty z lampionami.

Jak wierni przygotowują się na narodziny Mesjasza?

W tym wyjątkowym czasie w kościołach organizowane są rekolekcje adwentowe i liczne zbiórki dla osób potrzebujących. Podczas mszy księża zakładają fioletowe szaty, będące symbolem pokuty. Wyjątkiem jest 3. niedziela adwentu (tzw. gaudete), kiedy to przywdziewane są różowe ornaty. Bez wątpienia dla wielu osób adwent to także dobry moment na refleksję, zadumę i pojednanie z bliskimi.