W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, który posiadał ślady wystąpienia pożaru, ujawniono zwłoki małżeństwa. Przybyłe na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej nie podejmowały działań gaśniczych ze względu na wygaśnięcie ognia - podało Centrum.

Śledztwo

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policja i prokuratura.

23 pożary

Minionej doby w woj. śląskim doszło do 23 pożarów, a spowodowane przez ogień straty wstępnie oszacowano na blisko 1,9 mln zł. W nocy z piątku na sobotę strażacy gasili pożar w miejscowości Kornowac koło Raciborza, gdzie w ogniu stanęła części hali, w której produkowane są akumulatory do paneli fotowoltaicznych. Nie było osób poszkodowanych; opanowanie pożaru zajęło ok. 1,5 godziny.

150 interwencji

Oprócz gaszenia pożarów, śląscy strażacy byli także wzywani do 150 innych interwencji - wypadków i miejscowych zagrożeń, które spowodowały łączne straty rzędu 264 tys. zł.

49 interwencji było związanych z pogodą - najczęściej chodziło o usunięcie z dróg i posesji złamanych konarów drzew. Najwięcej takich interwencji - po pięć - było w powiatach żywieckim i częstochowskim, cztery w Rybniku, a w Gliwicach, Bielsku-Białej, Będzinie i Katowicach po trzy.