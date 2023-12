Śmiertelny wypadek w okolicach Gliwic

Trzej mężczyźni zginęli w niedzielę po południu w wypadku drogowym, do którego doszło na pograniczu Gliwic i Żernicy – samochód, którym jechali, uderzył w drzewo. Ofiary to obywatele Ukrainy – przekazała policja.

Rzecznik gliwickiej komendy podinsp. Marek Słomski powiedział, że do wypadku doszło ok. 12.40 na ul. Smolnickiej w Gliwicach, prowadzącej do Żernicy.

Lądował śmigłowiec

Audi a6 uderzyło w drzewo bokiem od strony kierowcy. Trzej mężczyźni, którzy podróżowali tym samochodem, obywatele Ukrainy, zginęli na miejscu - powiedział podinsp. Słomski.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, są też strażacy i policjanci. Droga jest zablokowana. Prokurator wraz z policyjną grupą dochodzeniowo-śledczą ustalają okoliczności tego zdarzenia - dodał rzecznik gliwickiej policji.