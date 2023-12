Dramat w Kępnie. Dziewczynka w szpitalu

Rodzice dwumiesięcznej dziewczynki podejrzani są o popełnienie przestępstwa wobec dziecka. Dzisiaj zostali zatrzymani w areszcie – poinformował w niedzielę oficer prasowy kępińskiej policji st. sierż. Rafał Stramowski.

Reklama

Jak wyjaśnił w sobotę wieczorem 19-letnia kobieta przywiozła do szpitala w Kępnie dwumiesięczną córkę. Po jej zbadaniu lekarz zdecydował o przewiezieniu dziecka do szpitala w Ostrowie Wlkp., stamtąd niemowlę przetransportowano karetką neonatologiczną do szpitala w Poznaniu na oddział neurochirurgiczny.

Konieczna specjalistyczna opieka lekarska

Stan zdrowia dziewczynki był na tyle poważny, że lekarze stwierdzili, że wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej i zawiadomiono policję. Stwierdzono pęknięcie czaszki – powiedział policjant.

Reklama

W związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa w niedzielę funkcjonariusze zatrzymali matkę i 30-letniego ojca – mieszkańców wsi k. Kępna.

Czynności trwają pod nadzorem prokuratora – powiedział rzecznik.