Styczeń zaczął się dla nas w prawdziwie zimowym i mroźnym stylu. Na szczęście pod koniec tygodnia warunki mają się poprawić. Jeszcze dzisiaj i jutro trzeba jednak przygotować się na bardzo niskie temperatury zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Wtorkowy poranek zaczął się nieprzyjemnie zwłaszcza dla mieszkańców południowej części Polski. W Krakowie zarejestrowano -21 stopni Celsjusza. Najcieplej jest na wybrzeżu. Na Helu termometry wskazywały -6 stopni.

Najnowsza prognoza: We wtorek w nocy i w środę mróz nie odpuści

Dzisiejsza noc zapowiada się równie ekstremalnie jak wczorajsza. Do tego należy spodziewać się silnego zamglenia. Niebezpiecznie będzie zwłaszcza na północy kraju, gdzie mogą wystąpić marznące mgły, znacznie ograniczające widoczność. Na południu temperatura minimalna może wynieść -20 stopni Celsjusza. W centrum powinna utrzymać się w okolicach -8 stopni, zaś na wybrzeżu w okolicach 0. W znacznej części kraju wiatr powinien być słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany i porywisty w górach.

W środę także czekają nas mrozy. Dzień zapowiada się bezchmurnie, jedynie na północy kraju mogą wystąpić większe zachmurzenia. W województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu może pojawić się deszcz ze śniegiem oraz gołoledź. Temperatury w ciągu dnia wyniosą od -11 na południu kraju, do -3 stopni w znacznej części Polski. W nocy spadną do -17 w górach i -14 na południu. W centrum powinny utrzymać się w okolicach -4 stopni Celsjusza.

Koniec tygodnia przyniesie zmianę pogody

Osoby, które wypatrują ocieplenia mogą odetchnąć z ulgą, bowiem od czwartku pogoda zacznie się zmieniać. Synoptycy zapowiadają koniec arktycznych mrozów, choć należy przygotować się na to, że nadal będzie zimno. Dwucyfrowy spadek temperatury może pojawić się w nocy górskich regionach. W ciągu dnia będzie jednak znacznie cieplej. W czwartek termometry w znacznej części kraju wskażą 0, a nawet 1 stopień Celsjusza. Na wybrzeżu temperatura wyniesie od 2 do 3 stopni. W południowej części Polski będzie nieco chłodniej. Można spodziewać się -2 stopni Celsjusza, zaś w górach -6.

W piątek temperatury będą utrzymywać się na podobnym poziomie. Nieco chłodniej we wschodniej części kraju, od -1 do -4 stopni Celsjusza. Niestety pod koniec tygodnia pożegnamy się ze słoneczną pogodą. Czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscowo mogą wystąpić opady śniegu, a na Pomorzu i wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Piątek zapowiada się także dość wietrznie. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 60 km/h, a na wybrzeżu nawet do 80 km/h.

Prognoza pogody na kolejne dni

Weekend również upłynie pod znakiem temperatury oscylującej w okolicach 0 i kilku stopni Celsjusza na plusie. Będzie raczej pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu, a wiatr będzie umiarkowany. Kolejny tydzień zapowiada się podobnie, jednak w drugiej połowie miesiąca synoptycy przewidują znacznie ocieplenie, nawet do 12 stopni Celsjusza.