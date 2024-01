Szwecja doświadcza drastycznych zmian temperatur: z mrozów poniżej -40°C do plus 8°C w ciągu kilku dni.

Drastyczna różnica temperatur

Różnica temperatur wyniosła ponad 50 stopni, co podkreśla wyzwania związane z dokładnym pomiarem skrajnych warunków pogodowych. Ten nowy rekord przewyższa poprzedni z 1918 roku o 0,6°C.

Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny (SMHI) potwierdził rekord i zauważył, że stacja, w której zarejestrowano temperaturę, zbiera dane od ponad wieku.

Rekordowe mrozy

Niesttey wystąpiły pewne problemy z pomiarami temperatury w innych stacjach. Na przykład, stacja Szwedzkiej Administracji Transportowej w Karesuando początkowo zgłosiła temperaturę -45,4°C, ale te dane zostały później poprawione na -43,6°C. To spowodowało pewną niepewność i dyskusję na temat dokładności i niezawodności pomiarów temperatury przez SMHI. Meteorolog SMHI, Sverker Hellström, wyjaśnił, że problem pojawił się po zmianie rejestratorów danych, co spowodowało przerwę w transmisji danych przy temperaturach w okolicach -42 do -43 stopni.

W Finlandii na lotnisku w Enontekio niedaleko granicy ze Szwecją i Norwegią termometry pokazały -42,7 stopnia Celsjusza.

Rekordowo niskie temperatury panują też w środkowej i południowej części Szwecji oraz Finlandii. Temperatura tam spada do poziomu poniżej -30 stopni Celsjusza.

Te wydarzenia rzucają światło na wyzwania dokładnego pomiaru skrajnych warunków pogodowych i pokazują, jak ważne jest utrzymanie precyzji i niezawodności w raportach meteorologicznych.