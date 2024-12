Nowy Rok to czas pełen nadziei, nowych początków i refleksji nad tym, co minęło. To także doskonała okazja, by wyrazić swoje życzenia bliskim, przyjaciołom i współpracownikom. Jeśli szukasz oryginalnych i uroczych słów, które wyrażą Twoje uczucia, rymowanki i wierszyki są świetnym rozwiązaniem.