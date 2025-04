Pociąg z Polski do Chorwacji - od kiedy?

Pociąg z Polski do Chorwacji (dokładnie z Warszawy do Rijeki) może zostać uruchomiony od 1 lipca 2025 roku. W czwartek w rozmowie z Radiem ZET minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że podjął starania o uzyskanie odpowiednich zgód ze strony władz Austrii, co jest kluczowe dla realizacji projektu. - Jest możliwie, że w tym roku pojedziemy do Chorwacji według następującego harmonogramu: obiad w Warszawie śniadanie w Rijece - dodał minister. Uruchomienie nowego połączenie międzynarodowego wymaga uzgodnień między partnerami czeskimi, austriackimi, słoweńskimi i chorwackimi.

Już we wtorek rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz poinformował PAP, że spółka planuje uruchomić bezpośrednie połączenia między Polską a Chorwacją. Intencją uruchomienia pociągu z Polski do Chorwacji jest ułatwienie Polakom dotarcie na wakacje do jednego z ich ulubionych krajów wakacyjnych, a także - zaproszenie Chorwatów, by częściej odwiedzali Polskę.

Pociąg z Polski do Chorwacji. Cena biletu

Cena biletu z Polski do Chorwacji (z Warszawy do Rijeki) ma wynosić około 200 zł. Według informacji, które podał minister Klimczak, tyle miałby kosztować najtańszy bilet. - PKP Intercity jeszcze o tym nie mówi, ale ja mogę zdradzić - zaznaczając, że to jest dopiero początek naszych obliczeń, uzależnionych od zgód innych państw - być może udałoby się pojechać za 200 zł z Warszawy do Chorwacji - powiedział w rozmowie z Radiem ZET.