Azjatyckie platformy sprzedażowe cieszą się rosnącą popularnością w Polsce. Oferują szereg produktów, w tym ubrania i dodatki, w konkurencyjnie niskich cenach. Ofertę platform sprzedażowych Shein i Temu wzięła pod lupę Federacja Konsumentów. Wyniki nie są optymistyczne. W ubraniach i dodatkach sprzedawanych na platformach Shein i Temu ujawniono obecność toksycznych substancji - wynika z raportu przygotowanego przez Federację Konsumentów. Wykryto w nich m.in. metale ciężkie. Wyniki badań w rozmowie z Wirtualną Polską skomentowała rzecznika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Cieloch, która powiedziała, że urząd nie wyklucza przeprowadzenia własnych badań.

Toksyczne ubrania z Shein i Temu. Wykryto m.in. metale ciężkie

W badaniach Federacji Konsumentów wzięto pod uwagę 30 produktów z Shein i Temu: ubrania, obuwie, bieliznę, dodatki i biżuterię. Z raportu wynika, że 57,6 proc. z nich zawierało metale ciężkie (nikiel, chrom, ołów, kobalt) w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Najwięcej niebezpiecznych substancji wyryto w biżuterii (bransoletka zawierała 8,3 proc. niklu) oraz elementach ozdobnych ubrań (bluzka zwierała 15,2 proc.).

Metale ciężkie w ubraniach i dodatkach z Shein i Temu. Komentarz UOKiK

Dziennikarze WP zwrócili się z prośbą o komentarz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowa UOKiK, powiedziała, że urząd nie wyklucza przeprowadzenia kontroli u wskazanych przedsiębiorców. - O takich działaniach jednak informujemy ex post, przedstawiając wyniki badań - powiedziała Cieloch.

Rzecznika przekazała również, że prezes UOKiK Tomasz Chróstny prowadzi kilka postępowań w sprawie Shein i Temu, m.in. o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów (Temu) oraz stosowanie tzw. dark patterns, czyli wprowadzających w błąd elementów interfejsu platform (Shein i Temu).

Firma Shein odniosła się do publikacji, przesyłając do redakcji WP Finanse oświadczenie w tej sprawie. - Wszelkie zarzuty dotyczące niezgodności traktujemy z najwyższą uwagą. Po otrzymaniu informacji o wynikach badań opublikowanych przez Federację Konsumentów, niezwłocznie usunęliśmy wskazane produkty – jak również wszystkie podobne artykuły – z globalnej oferty sprzedażowej, zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa opartymi na zasadzie szczególnej ostrożności. Cztery z pięciu wskazanych produktów pochodziły od zewnętrznych sprzedawców działających na platformie SHEIN Marketplace. Piąty to kostium kąpielowy marki SHEIN posiadający zapięcie w formie łańcuszka, w którym – według raportu – miał znajdować się składnik niespełniający norm - napisano.