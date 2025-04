Próba porwania w taksówce w Warszawie

Do sytuacji doszło w Warszawie, kiedy dziennikarka Polsat News, Monika Gawrońska przeprowadzała śledztwo w sprawie nieuczciwych kierowców taksówek w stolicy. Reporterka wsiadła do taksówki stacjonującej przy Dworcu Wschodnim. Ustaliła z przewoźnikiem kurs do jednego z hoteli w centrum miasta. Trasa obejmowała 5,5 km. Zgodnie z ofertami aplikacji kurs powinien kosztować około 20–35 zł. Kierowca zażądał 80 zł.

Reporterka odmówiła zapłaty wskazanej kwoty. Kierowca zaczął twierdzić, że taką kwotę podawał od początku, a jako świadka wskazywał innego kierowcę taksówki, którzy rzekomo miał to słyszeć. Kiedy kobieta stanowczo odmówiła zapłaty 80 zł, próbował negocjować schodząc do 50 zł. Dziennikarka ponownie odmówiła. Następną propozycją kierowcy było 30 zł.

Wtedy Monika Gawrońska poprosiła o paragon. Po tym pytaniu, taksówkarz zamknął drzwi pojazdu i ruszył z miejsca, próbując porwać dziennikarkę. Dzięki interwencji kolegów z redakcji, którzy przemieszczali się drugim samochodem tuż za taksówką, reporterce nic się nie stało.

Wezwano policję. Taksówkarz został zatrzymany i przesłuchany. - Miał nieprawidłowe oznaczenie, brak cennika, brak taksometru, uszkodzenia techniczne – to są grube tysiące złotych - relacjonował policjant po zdarzeniu. Sprawa trafiła do prokuratury. Za próbę pozbawienia dziennikarki wolności kierowcy grozi od trzech miesięcy do lat pięciu więzienia.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery Polsatu i stało się częścią reportażu u nieuczciwych kierowcach taksówek w Warszawie.

Uwaga na nieuczciwych taksówkarzy w Warszawie

Zachowanie taksówkarza z reportażu Polsatu nie jest przypadkiem odosobnionym. Na warszawskich dworcach - Wschodnim, Zachodnim i Centralnym - każdego dnia stacjonują kierowcy taksówek, którzy czekają na przyjezdnych, których starają się namówić na kurs po zawyżonej cenie. Decydując się na przejazd taksówką, warto sprawdzić, czy pojazd jest oznaczony, ma taksometr i cennik. Jeśli nie, dla własnego bezpieczeństwa należy rozważyć wybór innego środka transportu.