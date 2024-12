Dlaczego obchodzimy Sylwestra: skąd pochodzi tradycja witania Nowego Roku

31 grudnia – jak co roku - cały świat wita nowy rok, jednocześnie żegnając stary. To czas zakończenia starego roku i powitania nowego. Jest to doskonała okazja do składania sobie życzeń na najbliższe 12 miesięcy. Życzenia to wyraz naszej pamięci, dobrych uczuć oraz życzliwości w stosunku do osób, które nimi obdarowujemy. Kiedyś życzenia noworoczne składano wyłącznie osobiście. Obdarowane osoby dobrze znaliśmy i mieliśmy okazję zobaczyć z okazji Świąt czy Nowego Roku. Zatem wiedzieliśmy tym samym, co może być jej potrzebne i co być może nie udało jej się zrealizować w mijającym roku. Ostatni miesiąc roku - grudzień – był nie tylko czasem, w którym obchodzono Święta, Nowy Rok oraz składano sobie życzenia z tej okazji, ale również był to czas wspominania i analizy całego roku.

Tradycja ta jest obecna w polskiej kulturze od bardzo wielu lat. I choć obecnie podchodzimy do niej z większym dystansem niż kiedyś, to jednak zawsze jest to wyraz naszej pamięci.Skąd jednak wziął się ten zwyczaj i dlaczego składamy sobie życzenia z okazji Sylwestra i NowegoRoku?

Tradycja uczczenia nowego roku sięga 1000 roku naszej ery. Na przełomie X i XI wieku naszej ery doszło do niecodziennego zdarzenia. Powstała niegdyś legenda, która przewidywała koniec świata w 1000 roku. Według niej świat miał zostać wówczas spalony przez smoka Lewiatana, ukrytego w lochach Watykanu. Zgodnie z przepowiednią, ostatniego dnia 999 roku ów smok miał się obudzić, zerwać oplatające go łańcuchy, wydostać się z podziemi Watykanu i spalić doszczętnie cały świat.

Ponieważ wielu uwierzyło w proroctwo, ludzie przeświadczeni, że niebawem zginą, oddawali się modlitwie. Jednak gdy wybiła północ z 31 grudnia 999 roku na 1 stycznia 1000 roku okazało się, że smok Lewiatan nie pojawił się nad Rzymem, wówczas zapanowała wielka radość. Ludzie wybiegli na ulicę, witając się ze swoimi znajomymi i bliskimi osobami, tańcząc i ciesząc się, że przepowiednia się nie sprawdziła, oraz witając nowy rok jako nowy początek. Urzędujący wówczas papież - Sylwester II - udzielił błogosławieństwa miastu Rzymowi i całemu światu na nowy, 1000 rok. Wydarzenie to rozpoczęło nowe tysiąclecie. To właśnie od imienia tego papieża pochodzi nazwa ostatniej nocy w roku Sylwestra 31 grudnia.

Życzenia noworoczne 2025 - idealne do smsa i Messengera

Życzenia to wyraz pamięci i dobrych uczuć, a także miły dodatek do prezentów. Piękne życzenia z dobrym słowem na nadchodzący 2025rok ucieszą każdego. Jedni lubią sami układać życzenia noworoczne, zaś inni wolą skorzystać z gotowych wierszyków. Jeśli szukasz pięknych życzeń na NowyRok2025to mamy coś dla ciebie. Krótkie życzenia sprawdzą się idealnie do wysłania sms lub za pośrednictwem aplikacji takich jak Messenger.

***

Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Mało zmartwień, garść radości! Marzeń spełnienia, od pracy wytchnienia. Na co dzień słońca, przyjaźni bez końca!

***

Z okazji Nowego Roku 2024 życzę Ci morza uśmiechów, góry szczęścia i oceanu sukcesów. Niech każdy dzień przyniesie Ci nowe powody do radości i dumy. Wszystkiego najlepszego!

***

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy – wszystkim ślą życzenia! Przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo radości!

***

Niech się spełnią świąteczne życzenia:

te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,

te mówione głośno lub wcale.

Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,

tego życzę w NowymRoku.

***

W każdym dniu, na każdym kroku - życzę szczęścia i radości w nadchodzącym Nowym Roku!

***

Gdy zegar wybije godzinę dwunastą,

powitaj Nowy Rok szampanem i miłością.

Niech szczęście w Twoim domu gości,

a każdy dzień pełen będzie radości!

***

W Nowym Roku 2025 życzę Ci chwil tak pięknych, że na długo zostaną w Twojej pamięci, i ludzi, którzy rozświetlą każdy dzień.

***

Szczęśliwego Nowego Roku! Niech przyniesie same piękne chwile!

***

Z okazji Nowego Roku2025 życzę Ci,

żebyś nigdy nie tracił/a wiary w siebie i swoje marzenia,

zawsze miał/a odwagę przeć naprzód

i umiał/a czerpać radość z małych rzeczy.

Wszystkiego najlepszego!

***

Szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Niech będzie pełen radości i spełnionych marzeń.

***

Niech rok nadchodzący będzie przełomowy, Niech nowe pomysły przyjdą do Twej głowy, Niech Ci się układa wszystko przyzwoicie, Niech Ci się rozpocznie całkiem nowe życie.

***

Życzę Ci, aby zbliżający się rok 2025 był pełen pozytywnych zmian i możliwości.

Niech każdy trud, który napotkasz, stanie się szansą na naukę i wzrost.

Wierzę, że osiągniesz wszystko, o czym marzysz, i będziesz cieszyć się owocami swojej wytrwałości.

***

Na NowyRok życzę Ci pomyślności,

potęgi miłości, siły młodości,

samych spokojnych,

pogodnych dni i mnóstwa cudownych i wzniosłych chwil

***

Niech petardy zabłysną na gwieździstym niebie - niech Nowy Rok szczęściem i bogactwem spłynie na Ciebie! Żebyś przeskoczył wszystkie przeszkody, byś czuł się radosny, silny i wiecznie młody!

***

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają,

Niech one się Tobie wszystkie spełniają

I z NowymRokiem niech los Ci się odmieni,

A ogród życia wnet się zazieleni.

***