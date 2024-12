Ferie zimowe 2025: wyczekiwany przez uczniów czas wolny od nauki

Feriezimowe to takie mini-wakacje przypadające w zimie. To czas wyczekiwany przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Trwają one 2 tygodnie, a ich termin przypada zazwyczaj od połowy stycznia do końca lutego. W tym roku będzie jednak mały wyjątek od tej reguły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego terminy rozpoczęcia i zakończenia feriizimowych w szkołach dla poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dlaczego terminy ferii zimowych są różne dla różnych rejonów Polski

O ile dzień rozpoczęcia i zakończenia wakacji jest taki sam dla całego kraju, o tyle termin feriizimowych nie jest jeden i taki sam dla uczniów całej Polski. Daty ferii zimowych są podzielone na 4 różne terminy, które są co roku wyznaczane dla poszczególnych województw.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie z kilku powodów. Podczas gdy wakacje trwają co najmniej 2 miesiące, ferie zimowe trwają jedynie 2 tygodnie. Podczas wakacji uczniowie i ich rodziny mają do dyspozycji znacznie więcej czasu na zaplanowanie wyjazdu. W przeciwieństwie do ferii. Bowiem dwa tygodnie to ilość czasu wystarczająca na zimowy wyjazd, jednak w tym przypadku nie ma zbytnio miejsca na wybór terminu.

Jednym z powodów różnych terminów zimowej przerwy w nauce jest zatem kwestia bezpieczeństwa. Gdyby feriezimowe przypadałyby w tym samym terminie dla całego kraju, to na pewno zwiększyłoby to znacząco ruch na drogach, a tym samym ryzyko wypadków. Taka sama sytuacja byłaby w przypadku środków komunikacji krajowej, takich jak autobusy czy pociągi - nie byłyby one w stanie obsłużyć takiej ilości osób.

Ponieważ wyjazdy podczas ferii zimowych są obecnie bardzo popularne, toteż różne terminy pozwalają na bezproblemowe znalezienie noclegu w znanych kurortach a także zapobiegają zbytniemu przepełnieniu miejscowości turystycznych.Dzięki temu mimo, że feriezimowe dla poszczególnych grup uczniów trwają 2 tygodnie, to dla ośrodków turystycznych znacznie dłużej, bo aż półtora miesiąca. W tym czasie kurorty żyjące głównie z turystyki mogą znacznie zwiększyć swoje przychody.

Ferie zimowe 2025: rozpoczęcie 5 dni później niż rok temu

W tym roku ferie zimowe zaczynają się kilka dni później niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Pierwsza grupa uczniów będzie mieć wolne dopiero od 20 stycznia. W ubiegłym roku szkolnym 2023/2024, ich początek przypadał już na 15 stycznia 2024 r. w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.

I termin ferii zimowych – województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie

Daty rozpoczęcia i zakończenia feriizimowych rozłożone są na 4 różne terminy. Jak podaje portal rządowy GOV.pl, w 2025 roku jako pierwsi na ferie zimowe pójdą uczniowie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego – w tych województwach feriezimowe przypadną na dni od 20 stycznia do 20 lutego 2025.

II termin ferii zimowych – województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie

Drugi terminferiizimowych w 2025 roku obejmuje dni od 27 stycznia do 9 lutego 2025. Dotyczyć on będzie uczniów województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

III termin ferii zimowych – województwa: dolnośląskie, opolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie

Kolejny, trzeci termin ferii przypada na dni od 3 do 16 lutego 2025. W tym okresie wolne od zajęć szkolnych będą mieć uczniowie w województwach:mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i zachodniopomorskim.

IV termin ferii zimowych – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Jako ostatni na feriezimowe w tym roku pójdą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Dla nich feriezimowe będą trwać od 17 lutego do 2 marca 2025.

Podsumowanie: terminy ferii zimowych 2025 dla wszystkich województw

Podsumowując terminy tegorocznych ferii zimowych, zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu GOV.pl, ferie zimowe w roku szkolnym 2024/2025 przypadną na dni:

20 stycznia – 2 lutego 2025 - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

27 stycznia – 9 lutego 2025 – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

3 lutego – 16 lutego2025 – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

17 lutego – 2 marca 2025 – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.