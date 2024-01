W sobotę w Gdańsku rozpoczęło się Światełko dla Pawła Adamowicza z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Reklama

Aleksandra Dulkiewicz przyznała także, że odpędza myśli o tym, co wydarzyło się na scenie WOŚP. Do zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na starym mieście w Gdańsku; Adamowicz zmarł dzień później po ciosach zadanych nożem.

"Bardzo często myślę o tym…"

Bardzo często myślę o tym, jacy byliśmy wtedy my przez te dni żałoby - mówiła Dulkiewicz w sobotę. Wspominała ostatni spacer prezydenta Adamowicza po Gdańsku, pochówek w Bazylice Mariackiej, a także życzliwość, która wówczas przepełniała ludzi. - Przy całej tragedii sprzed pięciu lat tęsknię za tamtą wspólnotą. Ona była bardzo wartościowa, twórcza, krzepiąca, ale i budująca - podkreślała prezydent Gdańska.

Reklama

Jak zaznaczyła, unika słów "testament prezydenta". - W sferze społecznej wyniki badań, ale także setki wpisów do kilkudziesięciu ksiąg kondolencyjnych sprzed pięciu lat, potwierdzają, że my - nie tylko mieszkanki i mieszkańcy Gdańska - chcemy tego samego dla naszego miasta. Chcemy, żeby żyło się tu dobrze każdemu, żebyśmy czerpali z różnorodności, żebyśmy dbali o siebie. Jest na to takie piękne słowo: "solidarność". Żebyśmy traktowali się równo i wzajemnie szanowali swoją wolność - podkreśliła.

Czy nas, gdańszczanki i gdańszczan, zmienił tamten tragiczny, styczniowy wieczór? Z rozmów z wami na co dzień, ale także rozglądając się tutaj, dzisiaj, widzę, że kilka osób kiwa twierdząco głowami - mówiła Dulkiewicz. Według niej "wiele dobrego może wyniknąć z odrzucenia publicznych i prywatnych praktyk, które doprowadziły do tamtego dramatu".

"Polska musi być miejscem dla ludzi, którzy…"

Ta tragiczna śmierć nadała jednak głęboki sens przekonaniu, ze Polska musi być miejscem dla ludzi, którzy wyzbyli się pogardy i nienawiści - powiedział obecny na uroczystości premier Donald Tusk.

Pawle, możesz być dumny ze swojej ukochanej Polski, spełniło się to, o co walczyłeś. Pokazaliśmy, że wolność kochamy i rozumiemy - mówiła żona Pawła Adamowicza, Małgorzata Adamowicz.

Uroczystość odbywa się w piątą rocznicę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Złożeniu kwiatów przy tablicy ku pamięci Pawła Adamowicza towarzyszył utwór "Sound of Silence".