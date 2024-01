Wojsko Polskie w tym roku ponownie, po raz pierwszy od 2016 roku, zaangażowało się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod koniec grudnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w 2024 roku Wojsko Polskie "znów zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy". Zachęcił też wszystkie jednostki wojskowe do włączenia się w akcję.

Szef MON przedstawił aukcję, na której można wylicytować wspólny z nim obiad w stołówce wojskowej oraz specjalne zaproszenie na obchody Święta Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia. W organizację licytacji charytatywnych dla WOŚP zaangażowali się także najważniejsi dowódcy wojskowi, a także poszczególne jednostki. Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła wystawił na licytacji pamiątkową monetę, podobne pamiątki w postaci monet czy ryngrafów można wylicytować również od żołnierzy służących na misjach zagranicznych, np. na Łotwie czy misji na Morzu Śródziemnym.

Sesja zdjęciowa "Air to Air'

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wystawiło natomiast na licytację możliwość udziału w sesji zdjęciowej "Air to Air" - to sesja, podczas której znajdujący się w jednym samolocie fotograf robi zdjęcia innym jednostkom podczas lotu.

Przedmiotami aukcji są również różnego rodzaju szkolenia dla cywilów. Marynarka Wojenna - konkretnie 8. Flotylla Obrony Wybrzeża - wystawiła na licytację możliwość wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu na morzu; wylicytować można również dzień szkolenia z żołnierzami z jednostki Wojsk Specjalnych Agat oraz dwudniowe szkolenie z medycyny taktycznej organizowane przez specjalistów z jednostki Formoza. 6. Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa wystawiła na aukcję możliwość skoku spadochronowego; warszawska Wojskowa Akademia Techniczna - przejazd bojowym wozem piechoty lub czołgiem.

W WOŚP zaangażowały się również Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Wylicytować można prowadzone przez ekspertów indywidualne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także lunch z dowódcą WOC gen. Karolem Molendą.

Imprezy WOŚP

Oprócz licytacji żołnierze wezmą także udział w szeregu imprez związanych z WOŚP, organizowanych w weekend 27-28 stycznia na terenie całego kraju.

"Będą koncerty orkiestr wojskowych, pokazy sprzętu wojskowego, wojskowe biegi i zawody, żołnierze będą także uczyć pomocy medycznej i zaproszą na wojskową grochówkę. Wybór miast i lokalizacji jest szeroki. W Gdyni - Akademia Marynarki Wojennej zorganizuje dzień sportowo-rekreacyjny, w Dęblinie w Lotniczej Akademii Wojskowej i w Warszawie w Wojskowej Akademii Medycznej odbędą się charytatywne koncerty orkiestr wojskowych. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają na pikniki wojskowe i historyczne. Jednostki wojskowe włączają się do lokalnych stref WOŚP w kilkudziesięciu miejscach w Polsce – będziemy m.in. w Opolu, Poznaniu, Łomży, Nowym Dworze Maz., Koszalinie, Olsztynie, Elblągu, Mińsku Maz., Gołdapi, Będzinie, Suwałkach i wielu innych" - zapowiada MON.

Na warszawskim Stadionie Narodowym od soboty trwa piknik wojskowy z pokazem sprzętu, wojskową grochówką oraz specjalnym namiotem medycznym, oferującym szkolenia z pierwszej pomocy. Na piknikach w różnych miejscach kraju obecni będą także rekruterzy z Wojskowych Centrów Rekrutacji, promujący i informujący o służbie wojskowej.

32. finał WOŚP

Tematem zaplanowanego na niedzielę, 28 stycznia, 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Fundacja WOŚP została założona blisko 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.