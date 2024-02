Prokuratura w Sosnowcu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to od 15 lat więzienia do dożywocia. Zwłoki odkryto w Sosnowcu (Śląskie) w niedzielę. Jedna osoba została już aresztowana: jak się okazuje, to 32-letni syn zmarłych osób.