Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz wystąpiła m.in. w takich produkcji jak "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej" czy w "Klanie". Była czwartą żoną zmarłego w 2011 r. reżysera Adama Hanuszkiewicza.

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz nie żyje

Tragiczną informację o śmierci aktorki portal Plejada potwierdził w rozmowie z Teatrem Rampa, z którym Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz była związana. W mediach społecznościowych aktorkę pożegnał także Andrzej Golimont.

"Po roku bohaterskiej walki z rakiem odeszła dziś (21.02.2024) o godz. 9.04 Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. Nie będzie czarno-białego zdjęcia. Magda do końca była kolorowym ptakiem..." — napisał działacz społeczny i polityk.

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz urodziła się 14 maja 1954 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Zawodowo była związana z Teatrem Nowym oraz Teatrem Rampa w Warszawie, występowała także w serialach.

W 1990 r. aktorka została czwartą żoną Adama Hanuszkiewicza. Choć parę dzieliło 30 lat, to małżeństwem byli aż do śmierci reżysera w 2011 r.

"Bo bardzo go kochałam. I był dla mnie wyzwaniem. Wydawało mi się, że go mogę choć trochę zmienić" — tłumaczyła Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz w wywiadzie dla "Vivy!". "Czerpał ze mnie siłę. W ostatnich miesiącach życia często przyciągał mnie do siebie, przytulał i mówił: »Pamiętaj, że cię bardzo kocham, pamiętaj, że cię bardzo kochałem«. Odpowiadałam: »Ja też«. Ale rzadko używaliśmy wielkich słów".