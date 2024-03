Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w związku z zawiadomieniem MSWiA dotyczącym byłego szefa policji Jarosława Szymczyka i eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jak dowiedział się reporter RMF FM, dokumenty z resortu dotarły już do śledczych.

Reklama

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji twierdzi, że gen. Jarosław Szymczyk powinien odpowiedzieć za niedopełnienie obowiązków. Ma chodzić o to, że nie upewnił się, czy granatnik przekazany w prezencie przez Ukraińców to rzeczywiście atrapa. Drugi z czynów, którego miał się dopuścić były szef policji, to nielegalne posiadanie broni.

Jeszcze jedno zawiadomienie?

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, resort szykuje jeszcze jedno zawiadomienie dotyczące nieprzeprowadzenia ewakuacji z budynku KGP po eksplozji.

Reklama

Postępowanie w sprawie granatnika prowadzi już przez ponad rok Prokuratura Regionalna w Warszawie. Może się zatem okazać, że będą dwa śledztwa - w tym trwającym Jarosław Szymczyk ma status pokrzywdzonego. - Bezsensowne byłoby łączenie postępowań, w których jest pokrzywdzonym i mógłby być jednocześnie podejrzanym - usłyszał reporter radia od śledczych.

Eksplozja w Komendzie Głównej Policji

Do wybuchu doszło 14 grudnia 2022 roku w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie. Według MSWiA i samego Szymczyka, źródłem wybuchu był otrzymany podczas oficjalnej wizyty na Ukrainie podarunek, granatnik przeciwpancerny, opisany przez stronę ukraińską jako całkowicie unieszkodliwiona tuba po granatniku; miał wystrzelić po tym, jak komendant nią poruszył. Jak przyznał, broń i amunicję wwiózł nieumyślnie do kraju przekraczając zewnętrzną granicę UE z paszportem dyplomatycznym, nie posiadając zgody przewozowej i nie zgłaszając tego faktu Straży Granicznej.