Już w 2021 roku, w wieku 9 lat, Julian Juryłłowicz-Kaźmierczak został najmłodszym finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów w Polsce. Trzy lata później chłopcowi udało się zakwalifikować do finału Olimpiady Matematycznej.

"Jak sprawdziłem spośród 212 dotychczasowych finalistów, jest jedynym uczniem szkoły podstawowej! To według moich ustaleń też najmłodszy w historii kraju finalista Olimpiady Matematycznej. W takim wieku uzyskać więcej niż 16 punktów w takiej olimpiadzie to jest coś co można nazwać mianem – genialne" – napisał w mediach społecznościowych Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema i twórca kanału "This is IT".

Olimpiada Matematyczna. Sukces 12-letniego Julka

12-letni Julian w ubiegłym roku został najmłodszym w historii zwycięzcą Matematycznych Pojedynku. Uzyskał również najwyższy wynik w konkursie "Matematyczny Kalendarz Adwentowy", lecz jako uczeń podstawówki nie mógł zostać nagrodzony.

Jak podaje "Głos Wielkopolski", chłopiec uczy się w trybie edukacji domowej, a swoją wiedzę czerpie głównie z internetu i książek. W przyszłości chciałby zostać matematykiem, trenerem szachowym lub cukiernikiem.