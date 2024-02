Minister Barbara Nowacka w pierwszych dniach po wyborach zapowiadała odchudzenie podstawy programowej, czyli dokumentu, który określa, czego dokładnie powinny nauczyć się dzieci w szkole. Miała to być odpowiedź na przepracowanie uczniów. We wtorek do konsultacji trafiły pomysły na to, które wymagania z podstawy wykreślić. Uwagi można zgłaszać przy użyciu formularza dostępnego na stronach resortu edukacji.

Duże zmiany zaplanowano w podstawie z biologii. Jak zaalarmowali nas nauczyciele, usunięto z niej między innymi informacje o chorobach takich jak toksoplazmoza czy AIDS. A także naukę o cyklu miesiączkowym kobiety. Co ciekawe – jak poinformowała w czasie poniedziałkowej konferencji w Sejmie minister zdrowia Izabela Leszczyna – w tym samym czasie trwają rozmowy z MEN na temat upowszechniania wiedzy o profilaktyce zdrowotnej w szkołach.

