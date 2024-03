"Takiej konkurencji na Podhalu dotychczasowe władze powiatu nowotarskiego nie miały od co najmniej dziesięciu lat" - czytamy w "Gazecie Wyborczej". KWW Przyszłość Powiatu Nowotarskiego oficjalnie w nadchodzących wyborach samorządowych wystawi listy we wszystkich siedmiu okręgach regionu. Ich kandydaci to głównie to młodzi górale, którzy chcą odsunięcia od władzy polityków Suwerennej Polski.

Na liście KWW Przyszłość Powiatu Nowotarskiego znajdują się urzędnicy, przedsiębiorcy, lekarze, strażacy.

Ziobryści rządzą tu od 2006 roku

Zdecydowaliśmy się na udział w kampanii po to, żeby wprowadzić zmiany. W przypadku powiatu nowotarskiego mamy do czynienia z tą samą władzą od czterech kadencji. My z kolei jesteśmy młodymi osobami, które mają doświadczenia zarówno w pracy z samorządem, jak również w pracy w sektorze prywatnym - mówi "GW" Piotr Budny, lider okręgu nr 6 (gminy Raba Wyżna i Spytkowice) i jednocześnie jeden z organizatorów protestów w Rabie Wyżnej przeciwko planom budowy sztandarowej inwestycji polityków Ziobry - biogazowni.

Kandydaci obiecują m.in. rozwój turystyki i połączeń w regionie. Planują wprowadzenie jednego biletu przesiadkowego, walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, stworzenie aplikacji "przejazdowej" obejmującej oba powiat nowotarski i tatrzański. W planach jest także rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych. Ich celem jest skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską, większa dostępność specjalistów i analiza kosztów szpitala w Nowym Targu.

Politycy partii Zbigniewa Ziobry w powiecie nowotarskim niepodzielnie rządzą od 2006 roku.

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:00 - 21:00. Na 21 kwietnia zaplanowana jest druga tura głosowania, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze (czyli ponad 50 pro.). Jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, to wybierani będą tylko dwaj kandydaci z najwyższymi wynikami z pierwszej tury.

7 kwietnia będziemy wybierać przedstawicieli różnych szczebli samorządu, czyli radnych gmin, rad powiatów, rad dzielnic i sejmików województw oraz prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.