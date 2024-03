Pogoda w Polsce. Cyklon Elfie namiesza

We wtorek, 12 marca od wczesnych godzin porannych cała Polska skąpana jest w chmurach deszczowych. Na krańcach północno-wschodnich naszego kraju wystąpią również opady deszczu ze śniegiem.

Dalsza część dnia niemal w całym kraju będzie pochmurna. Przebłyski mogą wystąpić jedynie w zachodniej Polsce oraz w Karpatach. Na Podlasiu zapowiadany jest deszcz ze śniegiem do 10 mm.

Reklama

Temperatura będzie dziś zróżnicowana. Maksymalnie słupki rtęci pokażą od zaledwie 3-5 st. C na północnym wschodzie, 7-9 st. C w centrum do 10-13 st. C na zachodzie oraz gdzieniegdzie na południu.

Reklama

Prognoza pogody IMGW

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na zachodzie przejściowo możliwe są większe przejaśnienia.

"Na przeważającym obszarze wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, rano na Podhalu możliwy deszcz ze śniegiem. Na krańcach południowych kraju okresami opady o umiarkowanym natężeniu" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Temperatura minimalna od 1 st. C, 4 st. C na północy, wschodzie i w rejonach podgórskich do 5 st. C, 7 st. C na w centrum i na południu; na północy możliwe przygruntowe przymrozki do -1 st. C.

Wiatr na wschodzie słaby, z kierunków wschodnich; w centrum i na południowym zachodzie wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych; na północnym zachodzie wiatr słaby, zmienny z przewagą zachodniego.