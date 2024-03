W 1995 roku 37-letni mężczyzna, został zwabiony do wynajmowanego domu przez sprawcę, który obiecał zorganizować wyjazd do Szwajcarii by zakupić samochód.

Archiwum X. Zabójstwo sprzed prawie 30 lat

Niestety mężczyznę oszukano i padł ofiarą tragicznego w skutkach ataku. Po kilku ciosach w głowę twardym przedmiotem, sprawca związał i zakneblował ofiarę, przy czym zabrał pieniądze przeznaczone na zakup pojazdu.

Reklama

Jak informuje lubelska policja zwłoki 37-latka odkryto tego samego dnia w wynajmowanym domu. Ofiara miała skrępowane ręce i nogi, a w ustach knebel w postaci krawata. "Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był cios w potylicę twardym i tępym narzędziem" - podano w komunikacie.

Reklama

Policja zabezpieczyła sporo przedmiotów. Wśród nich znaleziono skórzany portfel z pieniędzmi i zdjęciem legitymacyjnym mężczyzny, który nie należał do ofiary. Świadkowie rozpoznali na zdjęciu mężczyznę, który wynajmował dom i podawał się za mieszkańca województwa radomskiego.

Opublikowano wizerunek

Po opublikowaniu wizerunku mężczyzny, napłynęło mnóstwo informacji dotyczących rozpoznanej osoby ze zdjęcia. Jednak okazywały się one nie trafione. Śledztwo umorzono 21 września 1996 roku z powodu niewykrycia sprawcy.

W końcu, po latach, policjanci z lubelskiego Archiwum X zdołali ustalić i zatrzymać podejrzanego.

6 marca 2024 roku, na terenie lotniska Okęcie, mężczyzna został zatrzymany dzięki współpracy z Strażą Graniczną. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi mu nawet 25 lat pozbawienia wolności.