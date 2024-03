Jak powiedział dyżurny wielkopolskich strażaków, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały w piątek ok. godz. 6.30.

W jednym z zakładów w Antoninku w gminie Stęszew doszło do wybuchu zbiornika z substancją chemiczną; na razie ustalane jest jeszcze co to była za substancja – powiedział.

Dyżurny podał, że w wyniku tego zdarzenia poszkodowana została jedna osoba.

Nie ma tam obecnie żadnego zagrożenia. Nie było konieczności ewakuacji pracowników, zakład pracuje – podkreślił dyżurny.

Działania na miejscu prowadzą cztery zastępy straży.