W woj. lubelskim doszło do niespodziewanego odkrycia przez Pana Krzysztofa Gajosa. Zabytek archeologiczny w postaci niewielkiej miedzianej siekierki – mówił portalowi Lublin 112.pl Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Lubelskie. Odkryto cenny zabytek

Pomimo przeznaczenia poszukiwań wyłącznie na współczesne przedmioty metalowe, uczestnik zlotu natrafił na starożytny artefakt. Znalezisko zostało szybko zlokalizowane za pomocą urządzenia GPS i przekazane do urzędu konserwatorskiego w Zamościu.

Przeprowadzone analizy wskazują, że siekierka należy do kultury trypolskiej i pochodzi z okresu późnego rozwoju tej kultury, czyli IV-III tysiąclecie p.n.e.Miedziana siekierka niebawem trafi do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie, gdzie będzie poddana dalszym badaniom.

"Najstarsze znalezisko"

To możliwe, że mamy do czynienia z najstarszym znaleziskiem wyrobu miedzianego na terenie Polski, co stanowiłoby ogromną sensację dla świata archeologii - mówił Dariusz Kopciowski.