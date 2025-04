Liczba słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie hospitalizowanych z powodu objawów zatrucia pokarmowego wzrosła do 83 – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna. Sanepid prowadzi dochodzenie, by ustalić źródło zakażenia salmonellą, która doprowadziła do zachorowań.

W ciągu ostatniej doby do szpitala trafiła 1 osoba i tym samym liczba hospitalizowanych wzrosła do 83 - poinformowała PAP w niedzielę rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz. O skierowaniu do szpitala decydują służby medyczne. W piątek w szpitalach pozostawało 71 słuchaczy a w sobotę liczba hospitalizowanych wzrosła do 82. Masowe zatrucie w Kętrzynie. Już 83 osoby w szpitalu Objawy zatrucia pokarmowego o różnym nasileniu wystąpiły w ostatni wtorek u 153 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Były to m.in. biegunka, wymioty, bóle brzucha i podwyższona temperatura ciała. Pierwszego dnia hospitalizowanych zostało 13 słuchaczy, przez kolejne dwa dni ta liczba wzrosła do 47 osób. Reklama Jak mówiła mjr Aleksandrowicz, w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie obecny jest ciągle personel medyczny, który, w przypadku gorszego samopoczucia któregoś ze słuchaczy, kwalifikuje go do szpitala. Dodała, że te osoby trafiły do szpitali m.in. w Giżycku, Bartoszycach, Piszu, Ostródzie, Biskupcu i Elblągu. Zajęcia programowe w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie od środy były zawieszone, w weekend się nie odbywają. Jak informowały służby sanitarne, na podstawie badań pobranych do analizy od tzw. osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło pochodzenia salmonelli. Czekamy na wyniki badań próbek żywności i wody - mówiła PAP mjr Aleksandrowicz. Reklama Według nieoficjalnych informacji słuchacze, u których wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego, jedli posiłki w punkcie żywienia na terenie komendy oddziału SG. Jak podawała wcześniej SG, niezwłocznie po zgłoszeniu kadrze kierowniczej przez ponad 150 słuchaczy objawów przypominających zatrucie pokarmowe, o zdarzeniu został powiadomiony minister spraw wewnętrznych i administracji, który skierował na miejsce wojewodę warmińsko-mazurskiego i sanepid. Poinformowano też komendanta głównego SG. Wojewoda jeszcze we wtorek powołał zespół kryzysowy, w którego skład weszli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz służb mundurowych i medycznych. Sprawę zbiorowego zatrucia pokarmowego w kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG będzie wyjaśniać policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 k.k. (tj. narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) złożył w środę przedstawiciel SG. Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jednym z trzech ośrodków szkoleniowych tej formacji, obok Wyższej Szkoły SG w Koszalinie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Obecnie szkoli się tam ok. 300 funkcjonariuszy.

