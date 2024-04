Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

W poniedziałek o godz. 10 rano Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zorganizowała konferencję prasową, na której przedstawiono dane ws. wyników wyborów samorządowych spływających z poszczególnych komisji wyborczych.

Według przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka "sytuacja jest dynamiczna", zaś proces wprowadzana danych z obwodowych komisji wyborczych "postępuje".

Wyniki wyborów "szybciej niż się spodziewano"?

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zapewniła, że system zliczania głosów działa jak należy. Według niej wynik możemy poznać "szybciej niż się spodziewano", choć jeszcze nie w poniedziałek.

Pietrzak podkreśliła, że nawet po spłynięciu danych ze wszystkich komisji, trzeba jeszcze zweryfikować poszczególne protokoły, co jest żmudną i długotrwałą pracą.

W związku z tym na pewno to jeszcze trochę potrwa- oceniła.

Według Pietrzak możliwe, że wyniki wyborów do rad organów samorządu zostaną podane osobno od wyników wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, m.in. ze względu na fakt, że dane z wyborów na włodarzy samorządowych są zliczane jako pierwsze.

Marciniak wyjaśnił, że do tej pory stosowano taką praktykę dlatego, że w przypadku tych wyborów w wielu miejscach odbędzie się jeszcze druga tura, przez co wyniki pierwszej potrzebne są tak szybko, jak to możliwe.