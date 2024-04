Oskar Szafarowicz potwierdził w mediach społecznościowych, że nie zostaje radnym Warszawy i przegrał wybory samorządowe 2024.

Młody działacz PiS dodał jednak, że "z ostatniego miejsca uzyskałem drugi wynik na liście PiS, niestety wzięliśmy jedynie jeden mandat z tego okręgu".

Wybory samorządowe 2024 w Warszawie. Oskar Szafarowicz o kampanii wyborczej

"Kilka ostatnich tygodni było dla mnie wspaniałym, choć trudnym czasem - kampanijna trasa to bezcenne doświadczenie, spora dawka wiedzy o lokalnych sprawach, lekcja pokory i istota polityki" - napisał Oskar Szafarowicz na platformie X, dawniej Twitter.

Działacz PiS dodał, że mandatu radnego w Warszawie z ostatniego miejsca na liście nie uzyskał. Wskazał, że czuje satysfakcje, bo osiągnął drugi rezultat na liście swojej frakcji.

"Dziękuję za setki wartościowych rozmów, godziny inspirujących dyskusji, dużo wsparcia i życzliwości. Przed całą drużyną zwycięskiego w skali kraju Prawa i Sprawiedliwości kolejne wyzwania" - napisał Szafarowicz.

Prezydentem Warszawy Rafał Trzaskowski

Według sondażu exit poll Ipsos Rafał Trzaskowski ponownie wygrał wybory na prezydenta Warszawy. Na polityka KO głos oddało 59,8 wyborców. Jeśli chodzi o wszystkie partie, które współtworzą rząd, to wygraliśmy w sposób zdecydowany wybory samorządowe; myślę, że to przełoży się na to, że w większości sejmików będziemy rządzić albo współrządzić - powiedział Rafał Trzaskowski.

Drugie najwyższe poparcie otrzymał z kolei Tobiasz Bocheński z PiS. Polityk nie zabrał jednak głosu podczas wieczoru wyborczego PiS w siedzibie na ulicy Nowogrodzkiej. Tam krótkie wystąpienie miał z kolei Jarosław Kaczyński.