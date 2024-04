Hanna Gill-Piątek, kandydatka do Sejmiku Województwa Łódzkiego ujawniła w poranku powyborczym Infor.pl, że prawdopodobnie uzyska mandat. - Wolę nie zapeszać. Dziękuję wyborcom za oddany głos - podkresliła.

Młode osoby nie poszły do urn wyborczych. "Zawiniła Trzecia Droga"

Na pytanie, dlaczego wyborcy Koalicji Obywatelskiej wybrali grilla i wypad nad rzekę, a nie poszli do urn wyborczych, polityczka odpowiedziała, że "widać to głównie w grupie młodych osób". Następnie dodała, że frekwencja w grupie 18-25 lat prawdopodobnie wyniosła 30 proc.

- To jest wynik podejścia "porozmawiajmy o aborcji po 11 kwietnia". Tu zawiniła ewidentnie Trzecia Droga i to przeciąganie obietnic. Kobiety bardzo na to czekały i to głównie młode kobiety się zdemobilizowały - wskazała Hanna Gil-Piątek.

Następnie polityczka dodała, że ten ubytek frekwencji spowodowany jest głównie zniechęcenie tej właśnie grupy. - Tę grupę musimy odzyskać i pokazać, że dla kobiet możemy coś zmienić, nawet jeżeli rządzi prezydent Andrzej Duda. Myślę, że premier Donald Tusk ma plany - wskazała rozmówczyni Piotra Nowaka.

Frekwencja w wyborach samorządowych. PKW podała dane

W poniedziałek rano przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał najnowsze dane dot. frekwencji w wyborach samorządowych 2024.

Na podstawie danych z 85 proc. obwodów głosowania w wyborach do sejmików województw frekwencja wynosi 51,33 proc.