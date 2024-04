Nowe dane z PKW

W poniedziałek 8 kwietnia o godz. 10 odbyła się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). Podczas niej przekazano informację o przeliczeniu 82,27 proc. głosów do rad powiatów, 97,29 proc. - w wyborach do rad gmin i miast, a także 97,41 proc. w wyborach na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podał cząstkowe dane dot. frekwencji w wyborach do sejmików wojewódzkich. Na 24 608 964 uprawnionych do głosowania swój głos w tych wyborach oddało 12 632 438 osób, co daje 51,33 proc. uprawnionych.

Dodał, że wyborców było ok. 29 mln, co oznacza, że ok. 5 mln osób nie było ujętych w spisach w wyborców w wyborach do sejmików wojewódzkich.

Kiedy poznamy pełne wyniku wyborów?

Członkowie PKW byli pytani o to, kiedy poznamy pełne wyniki wyborów. Wszystko wskazuje na to, że mogłoby to być wcześniej niż pięć lat temu - powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Chwilę później dodała, że "raczej to nie będzie możliwe".

Materiał aktualizowany