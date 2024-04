Szef PKW o najnowszych wynikach wyborów samorządowych

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że do godz. 17 w poniedziałek do PKW wpłynęły dane z 99,90 proc. obwodów w wyborach do sejmików województw i z 99,98 proc. obwodów w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Marciniak poinformował na konferencji prasowej, że w wyborach do sejmików wojewódzkich do godz. 17 w poniedziałek do PKW spłynęły dane z 31 423 obwodów głosowania na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli - jak podał - z 99, 90 proc. obwodów.

Szef PKW przekazał ponadto, że jeśli chodzi o rady powiatów, to do tej pory wprowadzono dane z 24 689 obwodów głosowania na ogólną liczbę 24 705 obwodów, czyli 99,94 proc.

Według informacji na godz. 17 spłynęły dane z 99,97 proc. obwodów w przypadku wyborów do rad gmin, miast i rad miejskich - z 31 446 obwodów na ogólną liczbę 31 456 obwodów.

W przypadku wyborów wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast do godz. 17 wprowadzono dane z 31 451 na 31 456 obwodów, czyli 99,98 proc. - poinformował szef PKW.

Marciniak przekazał też, że spłynęły już dane ze wszystkich 847 obwodów w wyborach do warszawskich rad dzielnic.

Sędzia Marciniak: Frekwencja bliżej 52 procent

Szef PKW powiedział na konferencji prasowej, że "liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 mln 5 tys. 937 osób".

W obwodach, z których otrzymano dane oddano 15 mln 63 tys. 523 głosów ważnych, czyli 51,93 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach. Marciniak powiedział, że frekwencja w niedzielnych wyborach samorządowych kształtuje się teraz "bliżej 52 proc.".