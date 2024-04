Radio RMF FM przekazało, że chłopca udało się uratować. Akcja zakończyła się szczęśliwie dzięki zaangażowaniu jednej z ratowniczek, która weszła do rury i wyciągnęła stamtąd dwulatka.

Po uwolnieniu, chłopiec był przytomny i w stanie dobrym trafił pod opiekę ratowników.

Nie potrafił sam wyjść z rury. Na pomoc ruszyły służby

RMF FM donosi, że pierwotnie strażacy zostali powiadomieni o tym, że do kilkulatek wpadł do studni na prywatnej posesji. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że była to rura odpływowa. Tam właśnie utknął chłopiec i nie potrafił sam z niej wyjść.

W akcji brało udział łącznie pięć zastępów strażackich, w tym grupa ratownictwa wysokościowego z Rumii.