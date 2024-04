Śledczy pracując nad inną sprawą, dotarli do informacji, że jeden z mężczyzn może posiadać większe ilości zabronionych substancji. 37-latek w przeszłości miał już związek z przestępstwami narkotykowymi dlatego mundurowi, aby zweryfikować swoje ustalenia, pojechali na gdańską Orunię do wcześniej wytypowanego mieszkania, w którym miał przebywać.

Reklama

Na miejscu podczas próby wejścia do mieszkania, zaskoczony mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi. Z reklamówką wypełnioną narkotykami, próbował uciec, wyskakując przez okno do ogródka, ale tam czekali już na niego policjanci, którzy go obezwładnili i zatrzymali. W przeszukaniu piwnicy i mieszkania należących do zatrzymanego uczestniczył przewodnik z psem tropiącym wyspecjalizowanym do wyszukiwania zabronionych środków.

W rezultacie mundurowi zabezpieczyli ponad 26 kilogramów kokainy, amfetaminy, marihuany i heroiny próżniowo zapakowanych w foliowe worki, które zostały przekazane do szczegółowych badań laboratoryjnych. Podczas przeszukania policjanci znaleźli u mężczyzny znaczną ilość gotówki między innymi w dolarach, złotówkach, koronach czeskich, norweskich i szwedzkich na sumę 66 tysięcy złotych. Dodatkowo zatrzymany złamał zabezpieczenia licznika energii i nielegalnie pobierał prąd do zasilania tak zwanych „koparek” służących do wydobywania kryptowalut. Komputery te zostały również zabezpieczone do szczegółowej analizy.

Reklama

Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.