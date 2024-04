Tusk o Żelaznej Kopule

W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z premier Królestwa Danii Mette Frederiksen. Jak przekazał szef polskiego rządu, jednym z tematów była budowa Żelaznej Kopuły.

- Jak wiecie, państwa europejskie rozmawiają o systemie obrony przeciwko dronom, rakietom. Dania, Niemcy oraz Wielka Brytania współpracują w ramach NATO nad europejskim systemem obrony. Ten ostatni atak Iranu na Izrael potwierdził, jak ważne jest posiadanie tego typu instalacji. Nie ma powodu, by Europa była pozbawiona skutecznej tarczy antyrakietowej, antydronowej – powiedział.

Tusk wspomniał o tym, co mogłoby się stać z Izraelem, gdyby ten nie miał kopuły, która chroni przed atakami rakietowymi.

- Nie trzeba mieć dużej wyobraźni, by rozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia. Dlatego cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na moją propozycję, by Polska dołączyła do projektu w Europie, który będzie budował skutecznie kopułę chroniącą nasze niebo – zaznaczył.

- Długo czekałem na spotkanie z panią premier, biorąc po uwagę znaczenie relacji polsko-duńskich. W wielu kwestiach dzielących Europę, dotyczących bezpieczeństwa, mamy podobne zdanie – dodał Tusk.

Pomoc dla Ukrainy

Szef polskiego rządu podkreślił, że Dania i Polska mają wspólną strategię. - Będziemy stali na straży tej jednoznaczności w ocenie zdarzeń na wschodzie, wobec wojny na Ukrainie. Będziemy wśród tych, którzy pomagają Ukrainie i będą mobilizować innych – zaznaczył.

Szefowa duńskiego rządu wskazała z kolei, że "liczba ataków powietrznych na Ukrainę wzrosła". - Musimy wesprzeć Kijóww zakresie obrony przeciwlotniczej. Dla Polski to ważne, by nasze wsparcie trafiało do Ukrainy. Chciałabym wyrazić przy tej okazji uznanie za przyjęcie uchodźców – powiedziała Mette Frederiksen.

- Musimy robić więcej w kwestii bezpieczeństwa i wzmacniać NATO tak, żeby Rosja nie mogła zmieniać granic Europy siłą – dodała.