Umowa z Koreą Południową

"Podczas wizyty delegacji polskiej w Korei (Południowej) została podpisana umowa wykonawcza na dostarczenie 72 modułów wyrzutni HOMAR-K oraz kilku tys. kierowanych pocisków rakietowych. Pozyskane technologie pozwolą na wykorzystanie 122-milimetrowej amunicji rakietowej produkowanej w polskim przemyśle" - napisał w serwisie X Bejda, który od poniedziałku przebywa w Korei Południowej z delegacją rządową.

O podpisaniu umowy informuje też południowokoreański koncern Hanwha Aerospace. Podał on w czwartek, że wartość porozumienia w sprawie dostaw do Polski 72 wyrzutni artyleryjskich Chunmoo to 1,64 mld USD. Porozumienie jest elementem zawartej w 2022 roku umowy między Seulem i stroną polską. Zawarł ją ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Umowa obejmowała dostawę 218 wyrzutni z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Była to wówczas największa transakcja zbrojeniowa Korei Południowej.

Umowa wejdzie w życie jesienią

Hanwha Aerospace podał w oświadczeniu, że najnowsze porozumienie wejdzie w życie dopiero po tym, gdy przed końcem listopada 2024 roku podpisany zostanie oddzielny kontrakt finansowy, przy wsparciu rządowym.

W poniedziałek polska delegacja odbyła spotkanie w południowokoreańskiej Agencji ds. Zakupów Obronnych. Jak podał MON, rozmowy dotyczyły m.in. realizacji i finansowania umów z partnerem koreańskim. Media południowokoreańskie, na które powołuje się agencja Reutera, podały, że polska delegacja złożyła wizyty w organizacjach kredytujących eksport, m.in. w banku Korea Export-Import Bank (Eximbank), w celu negocjacji finansowych.