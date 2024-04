Najlepsze dni

Wtorek i środa powinny być najcieplejszymi dniami tej majówki - poinformowała synoptyczka. Jak powiedziała, na zachodzie kraju temperatury maksymalne osiągną nawet 26-27 st. C. Dodała, że w tych dniach nie należy spodziewać się opadów, a deszcz może wystąpić jedynie we wtorek nad morzem.

Deszcz w piątek?

Czwartek i piątek także będą ciepłe i słoneczne. Nie będą występowały opady, a temperatura wyniesie maksymalnie do ok. 25 st. C. - Dopiero w piątek wieczorem na krańcach południowych kraju i nad morzem może padać słaby deszcz - powiedziała Śmigrocka.

Ochłodzenie w weekend

Sobota i niedziela również będą ciepłe. W sobotę temperatura wyniesie powyżej 20 st. C, a w całym kraju możliwe są opady deszczu. - W niedzielę wystąpią stopniowe ochłodzenia, a na zachodzie kraju temperatura spadnie poniżej 20 st. C - poinformowała synoptyczka.

Na poniedziałek nie prognozuje się przymrozków, w tym przymrozków przygruntowych.

W majówkowe noce temperatura będzie wynosiła od 10 st. C do 13 st. C, a wiatr może być okresami porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich - podsumowała synoptyczka.