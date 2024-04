Pogoda przed majówką

W sobotę po południu niemal w całej Polsce zrobiło się słonecznie, a temperatura wynosiła już od 17 st. C. na wschodzie do 21 st. C. na zachodzie. Nieco chłodniej było tylko w rejonach południowych i na wybrzeżu, gdzie było około 13-15 st. C.

Jutro będzie jeszcze cieplej. - Nie będzie opadów, na ogół zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północnym zachodzie kraju będzie okresami wzrastało do dużego – powiedziała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Reklama

Temperatura w niedzielę wyniesie od 19 st. C. na północnym wschodzie, około 21 st. C. w centrum, do 25 st. C. na południu. W rejonach podgórskich można się spodziewać silniejszego wiatru. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura wyniesie od 8 st. C. do 12 st. C, nad morzem do 13 st. C.

Reklama

W Polsce cieplej niż w Hiszpanii

W poniedziałek trochę chmur może się pojawić tylko na zachodzie Polski. Temperatura od 19 st. C. na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 23 st. C. w centrum, do 25 st. C. na południu. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu, od 14 st. C. do 18 st. C.

Na mapie pogodowej przygotowanej przez IMGW wykazano, że w Polsce w najbliższych dwóch dniach będzie cieplej nawet niż na południu Hiszpanii. Równie wysokie temperatury będą notowane jedynie we Włoszech i na Bałkanach.