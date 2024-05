Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna i Wschodnia znajdują się w zasięgu wyżu z centrami nad Zatoką Botnicką i Białorusią. Nad resztą kontynentu pogodę kształtuje układ niżowy z aktywnym ośrodkiem przemieszczającym się znad Niemiec w kierunku Anglii. Polska jest pomiędzy rozległym, ale powoli słabnącym wyżem z centrum nad Białorusią, a niżem znad południowej i zachodniej Europy. Nad przeważający obszar kraju dociera ciepłe powietrze polarne o cechach kontynentalnych. Ciśnienie atmosferyczne obniża się. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu i zachodzie okresami duże. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 st. C na południu i zachodzie do 26 st. C na wschodzie; chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, około 18 st. C. Wiatr zwykle umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, a na zachodzie okresami duże. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st. C w centrum do 14 st. C na północnym zachodzie; lokalnie w dolinach karpackich spadek temperatury do 2 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i wschodni, tylko na południowym zachodzie z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h słabnący do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu, po południu także burze i możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem, około 23 st. C na przeważającym obszarze kraju do 26 st. C w centrum; chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, po południu słabnący.

Prognoza pogody dla Warszawy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, początkowo okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i wschodni.