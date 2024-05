Ciśnienie w Warszawie w sobotę w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W sobotę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 25 mm.

Temperatura maksymalna od 20 st. C w rejonach podgórskich i miejscami na północy do 26 st. C w centrum, chłodniej nad samym morzem od 13 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie północno-zachodni i północny, na pozostałym obszarze zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy do 75 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h.

Prognoza na weekend

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie duże i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz około 15 mm. Po północy lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 6 st. C miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 13 st. C na zachodzie, lokalnie w dolinach karpackich spadek temperatury do 3 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę w kraju spodziewane jest zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st.C do 25 st.C, chłodniej nad samym morzem około 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty, na ogół południowo-zachodni i południowy. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.

Od poniedziałku pogoda w wielu regionach kraju ulegnie diametralnej zmianie.