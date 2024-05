Jak informuje IMGW, Europa wschodnia i północna są pod wpływem wyżów znad Zatoki Botnickiej i Ukrainy. Pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem w rejonie Irlandii, w strefie frontów atmosferycznych. Polska pozostanie jest pod wpływem rozległego, ale powoli słabnącego wyżu z centrum nad Ukrainą. W ciągu dnia obszar kraju znajdzie się na skraju rozległego niżu z ośrodkiem nad Francją. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne kontynentalne, jedynie na zachodzie kraju - morskie.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Pogoda na środę

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów do 27 st. C na zachodzie, chłodniej nad morzem od 15 do 20 st. C, w rejonach podgórskich Tatr około 18 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W rejonach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

Reklama

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9 st. C na krańcach południowych i północnych, około 12 st. C w centrum, do 15 st. C południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Tatr około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w szczytowych partiach Tatr porywy do 90 km/h, w Sudetach do 115 km/h.

Reklama

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, a na krańcach południowych i zachodnich okresami duże. Tam też po południu i wieczorem możliwe słabe opady deszczu. W Sudetach niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 22 st. C na wschodzie do 25 st. C na zachodzie; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 15 st. C, 17 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni, tylko nad morzem północno-wschodni. W rejonach podgórskich Sudetów i w czasie burz porywy do 65 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W środę w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo po południu wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-wschodni i wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, jedynie początkowo umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu także porywisty, południowo-wschodni.