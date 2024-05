GIOŚ poinformował, że jego stacje monitoringu jakości powietrza funkcjonujące w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska "nie wykazały istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w strefie oddychania (ok. 2-4 m. nad powierzchnią gruntu)".

Dwukrotnie wyższe stężenie na Bielanach

"Jedynie na stacji w Warszawie przy ul. Tołstoja (stacja należąca do Urzędu m. st. Warszawa) znajdującej się w dzielnicy Bielany, ok 6,5 km na południowy zachód od pożaru, odnotowano wartości ok. dwukrotnie wyższe niż na okolicznych stacjach w tym okresie.

O godz. 6 rano "stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 55,8 µg/m3, pyłu zawieszonego PM2,5 48,1 µg/m3, jednak był to chwilowy wzrost. Obecnie (dane z godz. 9) wyniki na tej stacji są niskie i wynoszą: pył zawieszony PM10 17,9 µg/m3, pył zawieszony PM2,5 10,6 µg/m3" - podał GIOŚ.

Pożar centrum handlowego Marywilska w Warszawie

W nocy z soboty na niedzielę w Warszawie wybuchł pożar centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Ogień ogarnął cały kompleks. Nad ranem został opanowany.