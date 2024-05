Agencja R4S

Agencja R4S została założona przez byłych polityków PiS: Adama Hofmana i Michała Wiórkiewicza, a także rzecznika Komendy Głównej Policji, Mariusza Sokołowskiego.

Onet przypomina, że R4S znane było przede wszystkim z pracy na rzecz spółek Skarbu Państwa i firm zainteresowanych dotarciem do państwowych decydentów, z którymi wspólników R4S łączyła wieloletnia znajomość.

Portal przypomina, że związki te zaowocowały wszczęciem przez CBA operacji specjalnej o kryptonimie "Argon", co doprowadziło ostatecznie nie tylko do zamknięcia spółki, dymisji zaprzyjaźnionego z ludźmi R4S ówczesnego ministra skarbu Dawida Jackiewicza, ale też do wszczęcia kilku śledztw.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie od 2016 r. badała pracę R4S dla Grupy Azoty. Z ustaleń CBA miało wynikać, że R4S podpisało umowę na promocję kopalni fosforytów w Senegalu, którą zamknięto dwa lata wcześniej, w roku 2014

Działalności spółki R4S wielokrotnie bywała w przeszłości przedmiotem śledztw.

Materiały zbierane przez CBA kilkukrotnie trafiały do różnego szczebla prokuratur, lecz nie kończyło się to postawieniem komukolwiek żadnych zarzutów, ani kierowaniem do sądów jakichkolwiek aktów oskarżenia.

Śledztwo ws. spółki

Teraz Onet ujawnia, że już rok temu ze śledztwa dotyczącego wątków senegalskich wyłączone zostały do osobnego procedowania materiały wskazujące, że szefowie R4S mogli czerpać korzyści również za powoływanie się na niewątpliwie posiadane przez siebie wpływy polityczne.

"Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17 kwietnia 2023 r. i prowadzone jest w kierunku przestępstw powoływania się na wpływy i poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania korzyści majątkowych" – napisała w oświadczeniu prok. Anna Gawłowska-Rynkiewicz z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Portal wskazuje, że właśnie na wniosek szczecińskich śledczych w ubiegłym tygodniu CBA wkroczyło do siedziby Totalizatora Sportowego.

Przedstawiciele R4S zaprzeczają

Onet dotarł do postanowienia o wydaniu rzeczy z 17 kwietnia podpisanym przez prowadzącego śledztwo prok. Krzysztofa Korytowskiego. Znajduje się tam cała lista podmiotów związanych z byłymi partnerami R4S, w tym spółek córek i ich jednoosobowych działalności gospodarczych. A także żądanie wydania "pełnej dokumentacji obejmującej postępowania przetargowe dotyczące internetowego e-kasyna, sprzedaży Lotto za pośrednictwem Internetu, e-portmonetki, rejestru graczy, w tym zamówień związanych z wdrożeniem oraz obsługą tych systemów sprzedażowych za lata 2017-2021".

W uzasadnieniu zaś można przeczytać, że "w toku tego postępowania poczyniono ustalenia faktyczne wskazujące na uzasadnione podejrzenie zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki Totalizator Sportowy".

Byli partnerzy R4S zaprzeczają, by kiedykolwiek współpracowali z Totalizatorem. Onet ustalił, że na liście ich klientów znalazła się spółka, która w 2020 r. wygrała duży przetarg organizowany przez TS

Adam Hofman i Robert Pietryszyn zaprzeczyli w rozmowie z Onetem, by ich firma wykonywała jakiekolwiek prace na rzecz TS.