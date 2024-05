Do napadu doszło o godz. 3.30 nad ranem w sobotę na stacji paliw przy ul. Solidarności w wielkopolskim Kępnie. Z relacji rzecznika wynika, że zamaskowany mężczyzna wszedł do obiektu i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym, broń zażądał od niej wydania pieniędzy z kasy. Kobieta dała mu ok. 2 tys. zł, po czym napastnik uciekł pieszo w nieznanym kierunku.

"Komendant policji w Kępnie zarządził w jednostce alarm"

Komendant policji w Kępnie zarządził w jednostce alarm, wszyscy funkcjonariusze pracują w celu ustalenia i zatrzymania sprawcy. Trwa zabezpieczanie monitoringów, śladów i przesłuchiwanie świadków - powiedział rzecznik, st. sierż. Rafał Stramowski.