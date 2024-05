Nie żyje Igor Ostrowski

Nie żyje Igor Ostrowski, prawnik, działacz na rzecz LGBT+, współzałożyciel fundacji Equaversity. W latach 2011-2012 był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

W ostatnim czasie pełnił funkcję partnera w kancelarii Dentons. Był też zaangażowany m.in. w ostatni projekt Ewy Puszczynskiej – oscarowy film "Strefa Interesów".

"Igor Ostrowski był jednym z pierwszych prawników w Polsce specjalizujących się w prawie dotyczącym sektora telekomunikacyjnego, mediów oraz nowych technologii. Od wielu lat wyróżnianym i rekomendowanym przez międzynarodowe rankingi prawnicze w dziedzinach technologii, mediów i telekomunikacji oraz prawa własności intelektualnej" - napisano na stronie kancelarii Dentons.

Ponadto doradzał wiodącym europejskim i amerykańskim nadawcom radiowym i telewizyjnym, a także międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym i spółkom z branży IT w zakresie kluczowych kwestii dotyczących ich działalności w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Michał Boni wspomina Igora Ostrowskiego

"Igor był profesjonalnym, niebywale zdolnym, szanowanym w świecie prawnikiem (przez lata związany z międzynarodową, renomowaną kancelarią 'Dentons'). Ale nie miał nic z 'suchości i szczególarstwa' prawnika. Patrzył na prawo przez pryzmat człowieka, jego potrzeb, aspiracji i wolności. Upominał się o prawa dla każdego człowieka, bez względu na jego orientacje i tożsamości płciowe, zapatrywania polityczne i religijne, kolor skóry i rasę. Był człowiekiem z ducha wolności i żył duchem wolności. Był gejem otwartym na różnorodność i głębokie przyjaźnie, nie miał kompleksów, nosił w sobie serdeczność do wszystkich oraz radość przyjaźni i miłości. Wnosił do naszych debat nad 'Polską 2030' to, co było w Nim najlepsze" - napisał w mediach społecznościowych Michał Boni.