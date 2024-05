Samozbiory truskawek. Gospodarz zaprasza chętnych

"Gospodarz z Księżego Lasu (pow. tarnogórski) kolejny raz organizuje samozbiory. W tym roku cena za kilogram owoców u rolnika wynosi 12 zł" - poinformował "Fakt".

Co istotne, klienci płacą wyłącznie za truskawki, które zabiorą do domu. Podczas prac na polu można się nimi delektować do woli.

Po raz pierwszy rolnik zorganizował samozbiory w 2021 roku. Jak opowiada, w gospodarstwie pojawiło się wówczas 20 samochodów. - Na festynach jest mniej ludzi! Na pielgrzymkach nie ma takich tłumów – relacjonował.

Samozbiory truskawek. Trwają zapisy

W tym roku Manfred Skrzypczak postanowił wprowadzić pewną zmianę. W związku z dużym zainteresowaniem wszystkie chętne osoby powinny zapowiedzieć się telefonicznie. Zapisy mają usprawnić organizację.

Prace na polu zaplanowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 17 do 20. Z kolei w sobotę od 10 do 14.

- Nikt nie musi zbierać 20 czy 30 łubianek. To ma być satysfakcja dla małych dzieci, żeby widziały, że truskawka nie jest z Biedronki czy z innego marketu. Jeżeli wszystko wyjdzie, w przyszłym roku pod samozbiory przeznaczymy jeszcze większy obszar – powiedział Skrzypczyk w rozmowie z serwisem tarnogorski.info.